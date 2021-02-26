Росія перетворила Крим на військову базу, – Таран

Росія веде підготовку, аби розмістити в окупованому Криму ядерну зброю. Крім того, у Кремлі навіть не приховують свої інтереси щодо застосування воєної сили.

Росія готується розмістити ядерну зброю в Криму, що неабияк загрожує світу. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

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Росія нарощує військовий потенціал в Криму

Таран розповів, що з 2014 року окупанти створили угруповання військ, а також вдвічі збільшили кількість бойових кораблів і катерів у Чорному морі.

За словами міністра, чисельність російських військовослужбовців на півострові зросла майже у 1,5 раза, тобто до 33 тисячі військовослужбовців.

Окупанти на півострові постійно відпрацьовують елементи наступальних операцій.

За 7 років Росія перетворила Крим на військову базу, що загрожує світу,

– наголосив очільник Міноборони.

Міністр зауважив, що крім Криму, існує воєнна загроза для України і з півночі. Наприклад, Росія та Білорусь планують провести широкомасштабне військове навчання в 2021 році.

Зверніть увагу! Про те, що Росія нарощує ядерний потенціал в Криму, говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він застерігав світ від можливих небезпек.

До слова, раніше волонтери знайшли докази, розміщення ядерної зброї в Криму.