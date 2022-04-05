Росія перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що необхідно зробити все, аби передати наступним поколінням дієву ООН. Вона має мати можливість превентивно реагувати на безпекові виклики.

Український лідер наголосив, що ця дієва ООН має примушувати агресорів до миру та карати, якщо його принципи порушують. Зеленський заявив, що всі учасники міжнародних відносин мають бути рівними без жодних привілеїв. Незалежно від економічного становища чи індивідуальних амбіцій.

Зауважте Зеленський запропонував скликати глобальну конференцію ООН у Києві

Зеленський зауважив, що керівництво Росії відчуває себе колонізаторами. Їм потрібні українці та українське багатство. Росія вже депортувала на свою територію десятки тисяч українських громадян. Викрали вже тисячі дітей.

Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові показують мародерство найвищого масштабу. Вони крадуть все: від продовольства до сережок, які виривають з кров'ю.

Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюється світом, знищуючи все,

– наголосив Зеленський.

Український лідер заявив, якщо це продовжиться, кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, аби гарантувати собі безпеку. Тоді ООН можна буде просто закрити.

Зеленський закликав діяти вже зараз. Потрібно негайно повертати силу статуту ООН. Потрібно негайно примушувати агресора до миру.

Український лідер закликав, що час трансформувати систему. Сила миру, справедливості та безпеки має домінувати. Україна готова надати майданчик для одного з офісів оновленої системи безпеки. Офіс U24 у Києві може спеціалізуватися на заходах для підтримання миру.

Важливо – Інтерв'ю Зеленського для українських медіа: дивіться відео