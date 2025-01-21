Росія перетворюється на версію Північної Кореї, – Зеленський про загрози для Європи

Володимир Зеленський у вівторок, 21 січня, виступає на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Президент зазначив, що країна-агресорка Росія перетворюється на версію Північної Кореї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву лідера України під час його виступу.

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"Росія перетворюється на версію Північної Кореї"

Росія перетворюється на версію Північної Кореї – країни, де людське життя нічого не означає, але вони мають ядерну зброю та пекуче бажання зробити життя своїх сусідів жалюгідними,

– сказав Зеленський.

За словами президента, навіть попри те що російський загальний економічний потенціал набагато менший, ніж потенціал Європи, вона виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом.

Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном, а також він уже має цілісну угоду з КНДР, зазначив лідер України.

"Проти кого вони роблять такі угоди? Проти вас, проти нас, проти Європи, проти Америки. Ми повинні не забувати це. Це не випадковість, це їхні стратегічні пріоритети і наші пріоритети повинні відповідати виклику в політиці, обороні та економіці. Такі загрози – з ними можна справитися тільки разом", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що навіть якщо ідеться про чисельність армії, Росія може виставити близько 1,5 мільйона військових. За його словами, у нашій армії понад 800 000.

На другому місці після нас, як зазначив Зеленський, йде Франція з понад 200 тисяч військ, потім йде Німеччина, Італія та Британія, всі інші мають менше.

"Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе сама. Це про те, що всі ми повинні бути разом, щоб це щось значило", – додав президент.