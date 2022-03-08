Росія перевершила Іран та Північну Корею за кількістю накладених на неї санкцій
Джерело:Bloomberg
У Росії з'явився новий рекорд, тепер агресорка – перша у світовому списку за кількістю введених проти неї санкцій. У цьому росіяни випередили і Іран, і Північну Корею.
Це підрахував ресурс Castellum.ai, який стежить за всіма кроками санкційної політики держав. Загальна кількість санкцій проти Москви – 5356.
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З кінця лютого на Росію наклали понад 2700 санкцій
Лише з 22 лютого проти Росії застосували 2 778 обмежувальних заходів. У Тегерана показники – значно скромніші. Загальна кількість протиіранських санкцій – 3616.
"ТОП-5" країн з найбільшою кількістю санкцій:
- Росія – 5356,
- Іран – 3616,
- Сирія – 2608,
- КНДР – 2077,
- Венесуела – 651.
Страшні економічні санкції, спрямовані проти Ірану, були прийняті протягом 10 років. Ті ж санкції, які були прийняті проти Росії, були реалізовані протягом 10 днів,
– розповів директор Castellum.ai Спенсер Вуксіч.