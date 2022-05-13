Росія перейшла до стадії прийняття: Медведєв публічно напророкував Україні перемогу

У Московщині Медведєв заявив, що Україна за підтримки Заходу може завдати їм "тяжолоє пораженіє". Схоже, стадія прийняття. На "льогкоє пораженіє" Дімон як людина здогадлива вже згоден.

Україна дочекається світанку

Я казав, що московити нападуть, коли майже ніхто не вірив у це, бо судили про московитів по собі, а не по московитах з їхніми рефлексами й історією.

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Медведєв від безглуздих погроз перейшов до стадії прийняття поразки власної країни / Фото Getty Images

І зараз я прогнозую, що наша повна перемога невідворотна, як світанок. Нелегких перешкод буде ще, мабуть, чимало, але в результаті в мене нема жодних сумнівів. Ця історична місія буде звершена.

Вулиці всіх наших міст, відбудованих і незрівнянно кращих, ніж раніше, будуть називатися іменами тих, хто Герой. А Герої в наш час – на фронті. Слава Богу! Слава Україні!

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