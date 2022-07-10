Вбивають абсолютно свідомо, – Зеленський у зверненні порівняв російських окупантів із нацистами

російські окупанти 10 липня вчергове гатили по українських містах. Усіх загарбників обов'язково знайдуть та покарають, тож вони навіть можуть не сподіватися на підтримку росії.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За словами глави держави, він увесь день отримував звіти з міста Часів Яр, яке нещадно обстріляли росіяни.

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Президент розповів про обстріл Часового Яру

Зеленський зазначив, що у Часовому Яру, що на Донеччині, наразі триває рятувальна операція після російського удару по житлових будинках.

Зруйновані дві багатоповерхівки. Під завалами – десятки людей. Шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих – 15 прізвищ і, на жаль, це не остаточна кількість,

– розповів президент.

росіяни завдали по місту ракетного удару. Глава держави наголосив, що кожен, хто віддає накази на такі удари по звичайних містах і житлових районах, та, той хто їх здійснює, вбивають абсолютно усвідомлено.

"Після таких ударів убивці не зможуть сказати, що чогось не знали або щось не розуміли. Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б'є по наших містах із реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську й Вугледару на Донеччині, – усі вони будуть знайдені", – додав Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Зеленський порівняв окупантів з нацистами

Президент зазначив, що нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років.

"Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання – невідворотне для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само як і для нацистів", – додав Зеленський.

За його словами, загарбники навіть можуть не сподіватися, що росія їх захищатиме. Адже країна-агресорка першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини.

Президент розповів, що від початку повномасштабного російського вторгнення українські правоохоронці роблять необхідне для фіксації злочинів окупантів і збору доказів. До цієї роботи також долучилися партнери України із багатьох держав.

Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України й міжнародного правопорядку,

– зауважив Зеленський.

За словами президента, у його графіку на найближчі тижні заплановані переговори та звернення, які сприятимуть відновленню справедливості та покаранню російських воєнних злочинців.

"Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі", – зазначив глава держави.

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росіяни здійснили 34 авіанальоти під час так званої "паузи"

Зеленський розповів, що на тижні, що минає, багато говорили про буцімто "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України.

"34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу". Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках", – додав президент.

За його словами, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза – не перед новими наступами загарбників, а перед їхньою втечею з України.

"І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу. Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів", – зазначив глава держави.

Президент підсумував, що для цього усім українця потрібно триматися разом та битися на всіх фронтах – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. Зеленський переконаний, що у цій війні українці можуть вистояти лише спільно.

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