Окупанти підірвали Каховську ГЕС, Росія знову атакувала Україну: хронологія 468 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну. Ворог намагається окупувати Донецьку та Луганську області, проте ЗСУ протистоять окупантам та переходить до наступу на деяких напрямках.

Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Російські фейки про контрнаступ ЗСУ, сіра зона на Бєлгородщині: хронологія 467 дня війни

Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію вранці 6 червня. Місцева влада повідомила, що. Голова Херсонської обласної державної адміністрації звернувся до мешканців як правобережної, так і лівобережної частини регіону. Він терміново закликав усіх евакуюватись.У КМВА повідомили, що попередньо, силами і засобами ППО у повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Всі збиті, влучань не було.Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вона розташована на півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області.

Що робити в разі підриву Каховської ГЕС / Інфографіка ОК "Південь"

По всій Україні була повітряна тривога. Окупанти запускали ракети з Х-101/Х-555 з Ту-95МС з Каспійського моря. Вибухи чули у Києві та області, а також на Харківщині та Дніпропетровщині.У Києві працювала ППО. В КМВА повідомили: "У Деснянському районі впали уламки на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформація щодо потерпілих поки відсутня".