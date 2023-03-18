Росія підняла в небо МіГ-31: всеукраїнська тривога, прямуйте в укриття

В Україні орієнтовно о 9:08 18 березня оголосили повітряну тривогу. Причина в тому, що Кремль знову підняв у небо свій літак МіГ-31, який може нести на собі гіперзвукову ракету "Кинджал".

Варто бути обережними, адже наша Протиповітряна оборона не може збивати ці ракети, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про тривогу в Україні

Повітряну тривогу оголосили на всій території України. За даними monitor, ворог підняв у небо винищувач Міг-31, який можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Чи може Росія знову атакувати

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони ОК "Південь" Наталія Гуменюк вранці 18 березня заявила, що у Чорному морі зменшилася кількість ворожих ракетоносіїв. Однак це не свідчить про зниження ракетної небезпеки. За словами Наталії Гуменюк:

в Чорному морі досі перебувають 17 російських кораблів. Серед них – 3 ракетоносії, один з яких – підводний;

загальний залп може становити до 20 ракет типу "Калібр" – це високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних об'єктах.

За словами речниці, окупанти вишукують нову тактику. Попри це, традиційно на фоні розмов про продовження "зернової угоди", вдарили "Шахідами".

Знову випробовують наші сили протиповітряної оборони, а це може свідчити про підготовку більш суттєвої зброї у застосуванні, що якраз можуть собою являти ті самі "Калібри",

– додала керівниця пресцентру.

Наталія Гуменюк заявила, що:

активність російської авіації свідчіть про продовження розвідувальної діяльності;

досить-таки активні й безпілотні розвідники.

"Це означає, що збір даних продовжується, а значить ракетна небезпека досить висока", – наголосила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони ОК "Південь".

Росія атакувала Україну "Шахідами"