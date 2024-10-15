Заводять абсолютно нові угруповання: який напрям підсилюватимуть росіяни

Росіяни переправляють через Маріуполь нові військові угрупування. Колони окупантів без жодних тактичних маркувань. Вони прямують у бік Запорізької області.

Ймовірно, не мовиться про осінньо-зимове затишшя на фронті, адже росіяни продовжують тиснути на всій лінії зіткнення. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що не варто очікувати із настанням холоду зменшення активності противника. Погода вже не є головним фактором у цей період війни.

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Колони російських військ

Петро Андрющенко зауважив, що колони живої сили, які Росія переправляє на фронт, є її основним ресурсом для штурму.

"Там, де не пройде техніка, може пролізти піхотинець. Ми бачимо, що останні тижні, після втрати Вугледара, росіяни почали формувати нове ударне угруповання, частково на території Запорізької та Донецької областей", – сказав радник міського голови.

Він наголосив, що на всіх російських колонах немає жодних тактичних маркувань.

Ми бачили вперше, що заїжджають нові повністю сформовані підрозділи, які рухаються у бік окупованих територій,

– зазначив Андрющенко.

Він пояснив такі дії окупантів тим, що вони поки не знають, на якій ділянці фронту буде наступна атака. Коли, на їхню думку, вони знайдуть слабке місце в нашій обороні, то кинуть туди ці угрупування.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: карта

Схожа тактика формування підрозділів та переміщення їх на необхідні ділянки для посилення наступу тривала нещодавно, коли росіяни атакували Вугледар.

Ми знаємо, яким був результат таких дій. Зараз бачимо повторення того ж сценарію,

– висловися Петро Андрющенко.

Варто зауважити, що Росія мала значну перевагу в артилерії довкола Вугледара – 10 до 1.