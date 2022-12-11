Росія після Путіна припинить своє існування, – опозиціонер Яковенко

Багато людей зараз намагаються взяти календар Другої світової війни й накласти на сьогоднішню війну. Так хочуть вгадати в якому місці, в якій точці перебуває Росія.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Росія входить в останню фазу свого існування.

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"Я, як людина, яка має філософську освіту й читав багато книжок, намагаюся осмислити цю ситуацію. Мені здається, що історично проєкт Росія закінчується. Росія, як така", – повідомив журналіст.

Думаю, що після Путіна не буде ніякої Росії. Не обовʼязково одразу. В цілому Росія в історичній перспективі припинить своє існування через смуту та якісь елементи громадянської війни. В цих кордонах малоймовірно, що вона збережеться,

– повідомив Ігор Яковенко.

За його словами, те, що Росія не зможе захопити Україну, – це більш-менш очевидно. Проте далі виникає питання: як виглядає завершення війни?

Доля Путіна

"Звільнили Крим, звільнили Донбас й Луганськ. Що далі? Ми постійно вдивляємося в цю конструкцію російської влади й намагаємося зрозуміти й побачити чи там назріває провал та смута. А якщо ні? Чи є шанси, що Путін збереже владу після поразки. Після того, як Росія буде відкинута до кордонів або 24 лютого, або скорше до кордонів 1991 року", – прокоментував Яковенко.

Чи може Путін зберегти владу в умовах дуже серйозної поразки – відкидання на кордони 1991 року? Так, може,

– акцентував Яковенко.

Він додав, що ймовірність перевороту й розпаду – також є, проте не 100%. В цій ситуації, що буде відбуватися? Уявити аналогію з рейхом, коли Путін підписує акт про повну й безумовно капітуляцію, протягує руки, йому надягають наручники й відправляють на трибунал – виглядає, як фантастика.

Дивіться повне відео з Ігорем Яковенком на ютубі 24 каналу:

"Що далі? Як виглядає завершення війни? Це поки велике питання. Зрозуміло, що зараз українська армія займається витісненням окупантів зі своєї землі. При цьому Україна не буде розв'язувати проблеми Росії та зміни в російській владі. Багато російських опозиціонерів вважають, що Україна їх врятує та зруйнує путінський режим. Ні, не врятує", – повідомив журналіст.

За його словами, це питання не сьогоднішнього дня, проте воно повинне якось вирішуватися. Мають бути люди, які думають щодо цього. А також намагаються встановити якісь контакти з ешелонами російської влади, які прагнуть самозбереження.

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