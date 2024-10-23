Одні з найкращих у цьому: як Південна Корея та Японія можуть підсилити ЗСУ

Північна Корея продовжує допомагати Росії у війні проти України. Наступним кроком після продажу зброї стала відправка власних військових.

Натомість Південна Корея та Японія можуть бути зацікавлені в допомозі Україні. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу У Південній Кореї заявили, що КНДР вже відправила 3000 військових до Росії: що відомо

Яку допомогу може отримати Україна

Японія і Південна Корея мають розвинені технології як у цивільному, так і у воєнному сенсі. Саме ці країни входять до списку лідерів з виробництва деякої номенклатури зброї. Наприклад, Південна Корея є одним з лідерів виробництва боєприпасів калібру 155 мм.

Україні варто співпрацювати, як і з західними країнами, так і з розвиненими азійськими.

В США є серйозна проблематика внутрішньополітичної боротьби, і не завжди можна покладатися на них. Це безпрецедентний історичний приклад, коли в 2024 році США поставили в пріоритет інтереси внутрішньополітичні над зовнішньополітичними. Такого не було за історію цієї країни, це ганьба для США,

– зауважив Коваленко.

Саме тому Україні варто заручитися підтримкою Південної Кореї та Японії.

Також цікаво, що в ЗМІ з'являється інформація, що Південна Корея розглядає можливість відправки своїх військових та розвідників в Україну, після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.