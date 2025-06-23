Росія планувала ліквідувати брата Єрмака на лінії бойового зіткнення, – Малюк

СБУ зірвала плани російських спецслужб, які планували вбити брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Денис Єрмак наразі служить снайпером в ГУР в Іноземному легіоні.

Він нищить окупантів з допомогою дронів та переважно перебуває на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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"Росіяни хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали", – заявив Василь Малюк.