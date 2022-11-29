Від Росії нічого б не залишилося: в Японії відреагували на плани Кремля напасти

Росія, ймовірно, готувала напад на Японію влітку 2021 року, за кілька місяців до того, як розпочати війну проти України. Попри миролюбивість японців, вони заявили, що якби така спроба відбулась, від Росії уже б нічого не залишилось.

Про те, як в Японії реагують на плани Росії вторгнутись у їх країну, розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

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Японці за своєю ментальністю миролюбні, вони не вірять в те, що Росія може почати якісь такі агресивні дії проти країни, яка має угоду про гарантії США. І навіть коментують це трохи з гумором — "треба було б спробувати, вже від Росії нічого б не залишилося",

– зазначив Сергій Корсунський.

Які території Росія збирається "захищати"

Він пояснив, на які території нібито претендує Росія. Так, "за наслідками Другої світової війни, коли були врегульовані питання з імперською Японією, коли була прийнята нова Конституція, і загалом Японія позбувалася свого дуже сумного минулого", тоді Радянський Союз незаконно окупував чотири острови, які знаходяться на північ від Хоккайдо.

Японці з того часу не визнали цю окупацію, вважають ці території своїми. Вони називають їх північною територією. Росіяни називають їх Південною Курильською грядою. Японці не погоджуються з цим і не вважають ці острови Курилами. Вони вважають їх частиною Японського архіпелагу,

– повідомив Корсунський.

За його словами, ця історія тягнеться вже понад 56 років, з часів Сан-Франциської конференції, яка остаточно врегулювала післявоєнні претензії до Японії. З того часу йдеться про те, що ці території мають бути повернені.

Втім, росіяни створили на найбільшому острові, який японською називається Етрофу, потужну військово-морську базу, як зіронізував Корсунський, все, що росіяни можуть робити, то це лиш створювати бази. Жодного економічного розвитку на цих територіях немає.

Росіянам усюди ввижається нацизм

Посол також нагадав, що минулого року росіяни несподівано для японців почали їх звинувачувати в тому, що Японія підтримує нацистів, фашистів. Мовляв, Японія має розвивати відносини з Росією, перестати підтримувати Україну.

"Росіяни проводять там навчання, постійно флот свій надсилають до японських островів, провокуючи японців", – повідомив Сергій Корсунський.

Втім, японці на все це реагують досить спокійно:

По-перше, їхні сили самооборони все це бачать, добре озброєні, готові.

По-друге, є гарантії США.

Посол також нагадав, що Японія в списку недружніх країн: японці ввели всі можливі санкції проти росіян. Дзеркально росіяни ввели санкції проти Японії. І відносини сьогодні практично на нулі.

Що варто знати про стосунки Росії та Японії За Курильські острови між країнами точаться суперечки, які загострилися після широкомасштабного вторгнення Росії до України. В Японії вважають, що Росія відібрала Курильські острови, приєднавши їх до Сахалінської області у Другій світовій війні. Уперше від 2003 року навесні цьогоріч Японія назвала їх незаконно окупованими Росією.

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