Росія планувала у Лисичанську котел, ЗСУ не допустили цього, – Маляр

5 липня 2022 , 15:00
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Збройні Сили України вимушено відійшли від Лисичанська, щоб зберегти життя захисникам. Однак вони не допустили того, щоб плани окупантів здійснились повністю.

Росіяни планували взяти українських захисників Лисичанська у котел. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр ексклюзивно сказала в інтерв'ю 24 каналу.

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Росія планувала там котел, ЗСУ не допустили цього. Вони виконали свою задачу: максимально стримували ворога, максимально відтягували його сили і він не пішов на інші рубежі.
– сказала Маляр. 

Зокрема, у російських пропагандистських ЗМІ вже кілька разів анонсували там "котли".

"Росіяни збиралися та планували зробити це, а ми їм не дали. Вони говорили про кількість людей, які нібито в оточенні, готувалися, повністю розкручували історію до того, щоб довести її до кульмінації", – додала Маляр.

А власне "кульмінація" – це були б оточення і оці котли, якби не українські воїни.

Потужна оборона

Вона також наголосила, що українські військові тримають дуже потужну оборону. Річ у тім, що армія агресора зосередила фактично половину всіх людських сил, які присутні в російській армії на нашій території, саме на напрямку Лисичанська та Сєвєродонецька. 

Увага! Повне інтерв'ю з Ганною Маляр дивіться о 17:00 на ютуб-каналі 24.

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Автор: Аліна Оліховська