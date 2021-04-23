Росія планує добудувати "Північний потік-2" у 2021 році

Віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2" добудують у 2021 році. Таку інформацію, мовляв, надав оператор проєкту Nord Stream 2 AG

Коли добудують газопровід

Конкретна дата завершення робіт невідома. За словами Новака, точнішою інформацією володіє лише Nord Stream 2 AG, яка й реалізує будівництво.

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За тією інформацією, якою ми від оператора володіємо, в цьому році це буде (завершення будівництва – 24 канал),

– наголосив Новак.

Раніше глава комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний казав, що на завершення будівництва "Північного потоку 2" очікують не пізніше літа. Він наголошував, що Німеччина може отримати перший газ цим трубопроводом у той же термін.