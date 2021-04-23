Росія планує добудувати "Північний потік-2" у 2021 році

Віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2" добудують у 2021 році. Таку інформацію, мовляв, надав оператор проєкту Nord Stream 2 AG
Джерело:"РИА Новости"
Коли добудують газопровід
Конкретна дата завершення робіт невідома. За словами Новака, точнішою інформацією володіє лише Nord Stream 2 AG, яка й реалізує будівництво.
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За тією інформацією, якою ми від оператора володіємо, в цьому році це буде (завершення будівництва – 24 канал),
– наголосив Новак.
Раніше глава комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний казав, що на завершення будівництва "Північного потоку 2" очікують не пізніше літа. Він наголошував, що Німеччина може отримати перший газ цим трубопроводом у той же термін.
Головне про "Північний потік-2"
- Росія почала будувати "Північний потік-2", щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Через це Київ щороку може втрачати 3 мільярди доларів.
- Американські санкції зупинили будівництво. Однак згодом роботи відновили біля берегів Данії.
- 15 квітня міністр закордонних справ Німеччини заявив, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до загострення на Донбасі.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден хоче призначити спеціального представника, який відповідатиме за міжнародні переговори щодо газопроводу. Кінцева мета його роботи буцімто припинення будівництва.