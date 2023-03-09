Можливі жертви: Росія планує масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі з Соловйовим

У ГУР заявили, що російські окупанти найближчим часом планують масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі. Її висвітлення доручили кремлівській маріонетці Владіміру Соловйову.

Він має вже невдовзі прибути до Білорусі. Фарс для пропагандистів збираються розіграти вже 11 березня. У цей день запланована організація телерадіомоста. Окрім того, для російських пропагандистських ЗМІ запланували пряму трансляцію з місця "інциденту".

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Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення,

– мовиться у повідомленні ГУР МО.

Російські окупанти хочуть створити ворожу суспільну думку про Україну з боку білоруських громадян. Окрім того, загарбники хочуть, аби збройні сили Білорусі брали участь у війні на боці Росії.

У ГУР МО нагадали, що Україна не проводить на території Білорусі жодних бойових операцій.

Соловйов припхався на Донбас

Російський пропагандист припхався на Донеччину й поблизу Вугледара потрапив під удар ЗСУ. Соловйов збирався записати черговий брехливий матеріал та підбадьорити майбутніх "пакетизованих".

Водночас після обстрілу Соловйов був переляканий й не зміг зібратися до купи.