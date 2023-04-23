Росія планує мобілізувати мігрантів із Центральної Азії, – Центр нацспротиву

Аби якнайшвидше відновити свої сили через колосальні втрати на війні проти України держава-агресор хоче мобілізувати мігрантів із Центральної Азії. Таким чином Кремль також намагається знизити рівень напруги в російському суспільстві.

У Росії вже почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії. Окупанти вимагають від них участі у війні проти України.

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Як росіяни намагаються мобілізувати мігрантів

Загарбники діють двома шляхами:

перший – через військкомати. Це стосується мігрантів, що стали новоспеченими власниками російського паспорта. Одразу ж після того видачі документів їм виписують повістку. Далі під час спілкування з комісаром погрожують, що позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації.

Другий – стосується вже тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють громадянство в найкоротші терміни. Однак, за умови, якщо мігранти вступлять до лав російської армії. Якщо ті відмовляють, – їм погрожують депортацією.

Одна з причин такого рішення – невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації. Таким чином Кремль продовжує стратегію використання в якості гарматного м'яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів,

– наголосили у Центрі національного спротиву.

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