Росія планує мобілізувати мігрантів із Центральної Азії, – Центр нацспротиву
Джерело:Центр національного спротиву
Аби якнайшвидше відновити свої сили через колосальні втрати на війні проти України держава-агресор хоче мобілізувати мігрантів із Центральної Азії. Таким чином Кремль також намагається знизити рівень напруги в російському суспільстві.
У Росії вже почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії. Окупанти вимагають від них участі у війні проти України.
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Як росіяни намагаються мобілізувати мігрантів
Загарбники діють двома шляхами:
- перший – через військкомати. Це стосується мігрантів, що стали новоспеченими власниками російського паспорта. Одразу ж після того видачі документів їм виписують повістку. Далі під час спілкування з комісаром погрожують, що позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації.
- Другий – стосується вже тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють громадянство в найкоротші терміни. Однак, за умови, якщо мігранти вступлять до лав російської армії. Якщо ті відмовляють, – їм погрожують депортацією.
Одна з причин такого рішення – невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації. Таким чином Кремль продовжує стратегію використання в якості гарматного м'яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів,
– наголосили у Центрі національного спротиву.
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Росія вербує на війну студентів з Африки
- Минулого року ЗМІ повідомляли, що окупанти вербують на війну проти України студентів з Африки. Їм обіцяють нібито 5 тисяч доларів. Натомість за відмову погрожують позбавити стипендій та підвищити вартість навчання.
- Зауважимо, 14 листопада в МЗС Замбії повідомили, що 23 вересня на фронті в Україні загинув студент. Раніше замбієць вивчав ядерну інженерію в Московському інженерно-фізичному інституті. Хлопець був засуджений та близько року просидів у в'язниці. До речі, пізніше Пригожин підтвердив, що замбієць справді був у лавах ПВК "Вагнера".