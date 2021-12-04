Росія планує наступ на Україну зі 175 тисячами військових, – The Washington Post

Американська розвідка встановила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. На початку 2022 року Росія може застосувати 175 тисяч військових.

Агресор може направити в Україну 100 батальйонів

Кількість військових, який можуть використати для наступу, вдвічі перевищує чисельність російських військ, яку спостерігали біля кордонів України весною. Про це видання заявило з посиланням на офіційних осіб США, а також документи розвідки.

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Плани включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку,

– мовиться у повідомленні.

Видання також отримало супутникові знімки, на яких видно, що російські війська зосереджуються у 4 місцях: на території Росії та в тимчасово окупованому Криму. До речі, у Білорусі їх немає.

Згідно з документами, наразі біля кордонів України є 70 тисяч військових та 50 батальйонів. Однак цю кількість будуть нарощувати.



Де Росія розмістила свої війська / Фото The Washington Post

Кремль хоче створити відчуття невизначеності

Агресор планує пересуватися від і до кордону, аби приховати справжні наміри та створити відчуття невизначеності. Крім того, російські військові можуть залишати обладнання на тренувальних об'єктах, щоб швидко розпочати атаку на Україну.

Перед ймовірним вторгненням Росія проводить пропагандистську кампанію. Зокрема збільшує кількість матеріалів, що ганьблять Україну та НАТО. Все для того, щоб в ескалації згодом звинуватити Київ.

Головне про війська Росії біля кордону України

Першими про стягування російських військ до кордону нашої країни заявили саме американські ЗМІ. Вони наголосили, що така інформація викликала стурбованість у чиновників США.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, агресор стягнув до кордону понад 94 тисячі військових. Однак політик наголосив, що ескалація – це лише можливий розвиток подій, але не обов'язковий.

Українська розвідка вважає, що найімовірніший час наступу – це січень – лютий 2022 року.

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