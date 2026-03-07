"Росія готує більше наступальних операцій": який напрямок під загрозою

Впродовж чотирьох років війни Росія зазнала величезних втрат. І хоча ворожа армія виснажена, вона не втрачає спроб здобути перевагу на полі бою.

Колишній радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак розповів 24 Каналу, що на сьогодні Україна перебуває на дуже важкому етапі війни на виснаження. Відповідно до заяви Генерального штабу, військового та політичного керівництва України, співвідношення сил на користь Києва.

Як Україна планує повернути ситуацію у війні на свою користь?

"Це не означає, що ситуація на передовій легка. Ми все ще зазнаємо втрат, і це дуже важко для Збройних Сил України. Але ціна у вигляді людського ресурсу і техніки, яку росіяни платять за кожний квадратний кілометр, 300 з яких вони щойно втратили, значно більша", – пояснив він.

Важливо! У ГУР заявили, що у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ Росії у Запорізькій області, де оборонна операція триває продовж трьох місяців. Розвідники зірвали наступальні плани ворога та не допустили їхнього просування до обласного центру. Під час операції було ліквідовано понад 300 загарбників вбитими та пораненими. Також на 39 осіб поповнився обмінний фонд України.

Співвідношення сил, на його думку, не на користь росіян, адже зараз вони фактично набирають до армії менше людей, ніж втрачають.

Кілька тижнів тому нещодавно призначений міністр оборони Михайло Федоров заявив, що його план досягнути мети у 50 тисяч втрат росіян на місяць вбитими чи пораненими. Схоже ця стратегія спрямована на те, щоб повернути ситуацію у війні на виснаження на користь Україні,

– зауважив Юрій Сак.

Водночас на сьогодні лінія фронту практично заморожена. Росіяни намагалися провести кілька локальних атак, і продовжують це робити. Є розвіддані, за словами ексрадника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, що Росія готує більше наступальних операцій, наприклад, у Запорізькій області весною. Але сьогодні це заморожений фронт з дуже великою зоною ураження.

Що відомо про можливий наступ ворога?