Російське військове командування, ймовірно, планує наступ у Дніпропетровській області, – ISW

Росіяни не полишають спроб захопити нові українські території. У Інституті вивчення війни оцінили, чи будуть вони наступати на Дніпропетровську область.

Російські офіційні особи продовжують демонструвати, що агресорка прагне захопити більше території в Україні, ніж вона захопила зараз. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Росія вимагає капітуляції

Росія не бажає йти на компроміси чи брати участь у переговорах, незалежно від того, хто буде посередником.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Росія відкрита до перемовин, але заявив, що Росія не погодиться на заморозку лінії фронту або створення демілітаризованої зони.

Наришкін стверджував, що "усунення" причин, які "спонукали" Росію розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, є єдиним способом забезпечити мир. У такий спосіб Росія вимагає від України повної капітуляції.

Кремль неодноразово вимагав від України відмовитися від окупованих територій. ISW також нещодавно прогнозував, що російське військове командування, ймовірно, планує просунутися до крайньої південно-східної частини Дніпропетровської області.