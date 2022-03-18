Росія планує перекинути в Україну підрозділи зі 102 військової бази у Вірменії, – Генштаб
18 березня 2022 , 19:40Читать новость на русском
Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення, станом на 18 годину 18 березня 2022 року.
Згідно з повідомленням, окупант продовжує намагатися відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях.
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Саме тому військове керівництво Росії планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.
Крім того, Міхеіл Саакашвілі зазначив, що російські військові літаки використали повітряний простір Грузії.
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