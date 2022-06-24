Росія планує підрив будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, – ГУР

Білорусь фактично стала учасницею війни проти України з перших днів. Адже активно допомагала росіянам у наступі, надавши для цього свою територію.

Тепер же Росія хоче, щоб Білорусь втрутилась остаточно і щоб її війська перетнули наш кордон. Українська розвідка попередила, що для цього ворог готує різні провокації.

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До яких провокацій треба готуватися

Наші розвідники повідомили, що Росія готова піти на найбільш цинічні кроки. Так, ворог має плани підірвати житлові будинки у білоруському Мозирі, що розташований біля кордону України. За підступним планом, саме це має стати причиною, щоб Білорусь вступила в війну.

Ба більше, для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення вже прибули диверсійні групи. Серед їхніх учасників є кадрові співробітники головного розвідувального управління Росії. Також заслали найманців із приватних військових компаній, які контролює міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу та ще один поплічник Путіна Євген Пригожин.

Плани диверсантів

Російські злочинці планують організувати цілу серію терактів на території Білорусі. Наші розвідники проводять аналогію подіям в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Адже тоді спецслужби організували вибухи в кількох будинках Рязані. Звісно, що в цьому звинуватили міфічних "чеченських бойовиків".

Тому тепер російські розвідники планують також обстріляти ракетами та артилерією Мозирський НПЗ. Під атакою можуть опинитися об'єкти цивільної інфраструктури та житлові масиви. Під час обстрілів додатково підриватимуть житлові будинки, лікарні та школи.

Організатори "спецоперації" в Кремлі вважають, що для Лукашенка це має стати формальним приводом для того, щоб розпочати війну. Думають, що так у самопроголошеного президента Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні. Тим часом офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря, бо знають про ці підступні плани.

Ймовірний напад з Білорусі

Українцям не варто відкидати небезпеку з цього ворожого напрямку. Адже біля кордонів України Лукашенко продовжив військові навчання й робить інші небезпечні маневри. Зокрема, для демонстрації своєї присутності біля нашого кордону розмістила дерев'яні муляжі танків. Крім того, до кордону переміщують строковиків. Біля українських кордонів перебувають до 7 батальйонів білоруських військ.

Водночас у Офісі Президента запевняли, що найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території. Там запевняли, що боятись не треба, коли буде реальна загроза, то повідомлять. Адже ЗСУ та всі відповідні служби готуються до різних сценаріїв.

У Міноборони також попереджали, що через великі втрати у техніці росіян, озброєння їм можуть надати білоруси. Також не виключено, що територію Білорусі біля українського кордону держава-агресорка може використати для своєї військової бази.

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