Росія планує випускати 6000 "Шахедів" на рік в Алабузі, – WSJ

Російський завод безпілотників в спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані планує випускати 6000 ударних безпілотників типу "Шахед" на рік.

Росія нарощує виробництво розроблених Іраном розвідувальних і ударних дронів, використовуючи китайські компоненти, африканську робочу силу та логістичні мережі.

До теми Це була фактично в'язниця: що являє собою завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані

6000 "Шахедів" на рік

Угоду щодо будівництва заводу з виробництва безпілотників з іранським керівництвом було укладено наприкінці 2022 року. Російська сторона пообіцяля за це 1,7 мільярда доларів США, частина яких мали б бути виплачені золотими злитками.

Відповідно до контракту, завод у Алабузі планує випускати 6000 "Шахедів" на рік, а також безпілотники спостереження.

Інші дрони

При цьому, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, станом на кінець квітня

The Wall Street Journal пише також, що десятки розвідувальних безпілотників М3 "Альбатрос", виготовлених на заводі "Алабуга", отримали детальну фоторозвідку про українські позиції та переміщення на передовій. Їх виробник заявив, що безпілотники вже відпрацювали в Бєлгородському районі.

Також Росія виробляє власні боєголовки, прискорюючи виробництво боєздатної зброї, оскільки, згідно з висновками експертів, новіші версії "Шахедів" були зроблені в Росії.

Хто допомагає Росії нарощувати оборонне виробництво

Як зазначає видання, Кремль нарощує виробництво безпілотників використовуючи тіньові логістичні мережі Тегерана. Зокрема, Іран впродовж багатьох років використовував для ухилення від західних санкцій підставні компанії, які були зареєстровані в Гонконгу чи Дубаях.

США періодично накладали санкції на такі компанії, але йшлося про невеликі частини великої мережі, яка швидко адаптувалась та створювала нові компанії.

Згідно з даними Міністерства фінансів США, в одній частині російського проекту з виробництва безпілотників була задіяна іранська підставна компанія в ОАЕ під назвою Generation Trading FZE. Компанія продавала Росії моделі безпілотників, запчастини та підключені наземні станції. На папері ж підприємство виробляє човни.

Атака на завод у Татарстані