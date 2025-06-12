Росія хоче захопити Одесу: у ВМС відповіли, чи це можливо

Росія, за словами Зеленського, планує захопити Одесу та вийти до кордонів Молдови і Румунії. Втім, спроба російських військ здійснити морський десант на одеське узбережжя нині виглядала б як самогубство.

Про такий сценарій розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Наскільки реальною є перспектива захоплення Одеси Росією

Як зазначив Плетенчук, у лютому 2022 року, коли у противника було значно більше ресурсів і сприятливіших умов, така спроба вже відбулася – й завершилася провалом. Причиною стала, зокрема, відсутність наземного просування, без якого десантна операція приречена. За його словами, подібні військові дії вимагають синхронного наступу як з моря, так і з суходолу.

Тому що такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій, враховуючи те, що це – найскладніший вид морських операцій, в принципі. Тому висаджувати зараз десант – це суїцид...,

– сказав Плетенчук.

Він наголосив, що зараз російські окупанти не можуть підійти до узбережжя Одещини ближче, ніж на 100 морських миль, - тут чекають їх ракетні підрозділи ВМС.

Також він нагадав, що на шляху до Одеси російським силам довелося б подолати щонайменше три значні водні перешкоди. Попри заяви Дмитра Медведєва про можливість просування з боку Дніпропетровської області, Плетенчук вважає це малореалістичним.

11 червня президент Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі попередив, що Кремль не відмовився від планів захопити місто й просунутися до кордонів Молдови та Румунії. Він заявив, що Москва готова знищити Одесу як вже знищила багато українських міст.