На територію України не має летіти, – генерал Маломуж пояснив, кого Кремль лякає "Ярсом"

Росіяни лякають запуском міжконтинентальної ракети РС-24 "Ярс". Його нібито мають здійснити в ніч на 19 травня 2025 року з мобільного комплексу у Свердловській області.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що такими погрозами Росія тільки демонструє, що у неї немає карт. Тому Владімір Путін хоче залякати своєю фальшивою ракетою.

До теми Що відомо про ракету РС-24 комплексу "Ярс", що Росія може застосувати в ніч на 19 травня

Які спроможності ракети "Ярс"

Нібито потужна російська розробка вже неодноразово зазнавала невдачі. Вона падала під час випробувань, коли було випробування чотирьох видів ядерних носіїв, то всі ці удари не досягли цілі.

"З іншого боку, невідомо куди вона б полетіла та які цілі вразила. На територію України вона не може впасти, траєкторія польоту тисячу кілометрів. Навіть якщо вона полетить і буде недосконалою, то просто впаде кусок заліза", – наголосив генерал армії.

Варто розуміти, що мовиться про балістичну ракету, яка орієнтована на завдання ударів на міжконтинентальний напрямок. Це понад 5 000 кілометрів. Тому нею логічно було б погрожувати американцям. Адже для Європи відстань надто мала, саме Сполучені Штати перебувають у зоні діяльності "Ярсу".

Скоріш за все, Росія почала погрожувати ударом, щоб залякати Трампа. Як відомо, 19 травня він проведе розмову з Владіміром Путіним. Американські представники говорять про можливість прогресу, досягнення перемир'я. Але дії Кремля свідчать зовсім про інше.

Вони посилили удари дронами, наступають на фронті, б'ють по мирному населенню. Це їхні інформаційні атаки для того, щоб Трамп, представники Європейського Союзу, злякалися, а українці вимагатимуть від влади погодитися на всі умови Путіна,

– наголосив Микола Маломуж.

Ця стратегія давно відома і її ніхто не боїться. Ядерним погрозам Путіна вірити не варто, адже він також розуміє, що у випадку ядерної війни будуть зворотні удари. У такому випадку врятуватися нікому не вдасться. На такий крок очільник Кремля точно не готовий.

Зауважимо, район, який вказали для пуску ракети, є нетиповим. Він розташований у понад 1600 кілометрів від України. Зазвичай, Росія здійснювала пуски МБР "Ярс" з космордрома "Плесецк".