Росіяни можуть суттєво наростити кількість дронів: у ЦПД сказали, чи здатна Україна протидіяти

З'явилася інформація, що Росія найближчим часом може збільшити кількість безпілотників для атак по Україні. З 300 – 400 дронів число ударів може зрости до 800.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що в окупантів дійсно є у планах нарощувати виробництво "Шахедів". Крім того, росіяни прагнуть збільшувати кількість пускових майданчиків.

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Чи зможе Україна протистояти дронам Росії

Андрій Коваленко зауважив, що попри збільшення російських дронів, наша держава нарощує кількість перехоплювачів і тих, хто управляє ними.

Коефіцієнт корисної дії збиття "Шахедів" буде тільки зростати. Попереду перегони, хто швидше наростить кількість і хто ефективніше почне протидіяти,

– сказав керівник Центру протидії дезінформації.

Він вважає, що, однозначно, ефективнішою буде Україна. Тому основне завдання для Сил оборони – створити ефективний механізм перехоплення ворожих цілей.

Крім того, плани росіян щодо збільшення кількості безпілотників були відомі вже давно, тому наша держава вже шукає шляхи як вирішити це завдання.

Зазначимо, у ніч на 25 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою дронів, випустивши 71 безпілотник, зокрема типу Shahed. За даними Повітряних сил, українська ППО знищила 52 ворожі дрони, частину – за допомогою вогневих засобів, інші – засобами РЕБ. Унаслідок атаки зафіксовані влучання в шести населених пунктах на Одещині, Сумщині та Харківщині.