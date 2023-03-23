З офшорного рахунку: Пушилін міг отримати 2 мільйона доларів за "гарматне м'ясо" для Росії

Ватажок бойовиків Денис Пушилін, швидше за все, отримав грошову винагороду від Росії. Кремль заплатив своєму ставленику в Донецьку за "гарматне м'ясо" для війни проти України.

У телеграм-каналах поширюють фото документа, який свідчить, що Пушилін, попри ненависть до США, полюбляє американські долари, пише 24 Канал. Ватажок бойовиків отримав понад 2 мільйони доларів від Росії за те, що у великих обсягах постачає росіянам військових з окупованих територій України.

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Пушилін отримав від Кремля понад 2 мільйони доларів

На документі, який опинився у мережі, йдеться про переказ, здійснений з офшору (Titanium VC Limited). Згідно з Panama Papers, цей офшор належить Владіміру Кірієнку – сину працівника адміністрації Владіміра Путіна – Сєргєя Кірієнка.

Офіційно компанія оформлена на підставну особу, але бенефіціар саме він. Грошовий переказ здійснено 23 листопада 2022 року.



Документ про те, що Пушилін отримує гроші від Росії / Фото з мережі

Слід зазначити, що Пушилін і Кірієнко зустрічалися 21 листопада 2022 року, коли нагороджували демобілізованих студентів так званої "ДНР".



Сєргєй Кірієнко та Денис Пушилін / Фото росЗМІ

У Росії проблеми через втрати

Не секрет, що російська армія сильно страждає не тільки від дефіциту техніки, але й живої сили. У Кремлі хотіли "взяти Київ за три дні", але зіткнулися з опором України, а відтак і втратами.

Владіміру Путіну через втрати в Україні довелося не тільки таємно проводити мобілізацію, але й оголосити про неї офіційно. Росія зазнає катастрофічних втрат, адже гребує життями своїх військових.

Окупанти використовують тактику випаленої землі, що й призводить до втрат. Так, станом на 23 березня 2023 року, Росія вже втратила в Україні 168 150 військових.

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