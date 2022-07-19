Кремль хоче виснаження України та партнерів, – Шмигаль назвав 5 пріоритетів українського уряду

Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів доводиться долати багато викликів у різних сферах. Наснага українців та допомога партнерів дозволять подолати усі нелегкі випробування.

Україні попри неймовірно складі умови вдається не лише працювати на забезпечення наших героїв, а й зберігати добре функціонування тилів. Втім, вже зараз потрібно думати про опалювальний сезон та інші виклики, які постануть через війну росії проти нашої держави.

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Пріоритетні напрямки роботи уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про те, що російські окупанти розраховують на тривалу війну. Вони переконані, що їм вистачить сил на ведення бойових дій впродовж тривалого часу, а підтримка України з часом буде зменшуватися.

Вони вірять, що виснаженням від війни змусять Україну здатися, а голодом та холодом зламають наших союзників і зменшать підтримку України,

– сказав Шмигаль.

Саме з цією метою російські окупанти блокують наші порти, обстрілюють ракетами мирні міста, руйнують інфраструктуру та провокують енергетичну кризу в Європі.

За словами прем'єра, головна мета уряду полягає у збільшенні стійкості України та підготовці до розгортання будь-яких сценаріїв. Для реалізації плану найбільш активну роботу планують проводити у 5 напрямках:

максимальне забезпечення армії усім необхідним;

перезапуск економіки та допомога бізнесу;

опалювальний сезон та відновлення зруйнованої критичної інфраструктури;

нарощення експортних можливостей;

соціальна підтримка українських громадян.

Шмигаль додав, що підтримка України лише зростає, саме тому у рамках співпраці з Туреччиною в нас побудуть завод з виробництва безпілотників Bayraktar.

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