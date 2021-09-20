Росія почала масштабні навчання зі стрільбами у Чорному морі
Джерело:Интерфакс
Росія розпочала масштабні військові навчання в акваторії Чорного моря. Близько двох десятків кораблів і суден вийшли з пунктів базування для відпрацювань ракетних й артилерійських стрільб.
Про це 20 вересня повідомила пресслужба Чорноморського флоту РФ.
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У заході задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні та рятувальні судна, літаки й вертольоти,
– йдеться у повідомленні.
На морських полігонах бойової підготовки екіпажі:
- виконають ракетні й артилерійські стрільби у складі різнорідних тактичних груп,
- проведуть комплекс навчань з ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна,
- проведуть комплекс навчань з виявлення та нанесення удару по береговому командному пункту,
- проведуть комплекс навчань по відбиттю атаки умовного противника з повітря.
Окрім цього, у навчаннях корабельних сил залучать літаки та вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони флоту. Стежити за діями учасників навчання будуть за допомогою безпілотників.
Військові навчання в Україні
- В Україні з 20 вересня до 1 жовтня триватимуть українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021.
- У відпрацюваннях візьмуть участь близько 6 000 військовослужбовців з 15 країн-партнерів.
- Пройде захід на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон у Львівській області).