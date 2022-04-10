Росія почала видавати свої паспорти українцям, яких примусово вивезла з окупованих територій

Росія вдалася до традиційних своїх методик у війні проти України. Як і раніше, вона незаконно видає паспорти українцям. Правда цього разу навіть не на окупованих територіях, а тим, кого примусово вивезла на територію Росії.

Видачу російських паспортів українцям Росія запровадила ще у 2014 році. Правда тоді це було лише на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А також в окупованому Криму. При цьому для деяких кримчан ця "паспортизація" була примусовою.

Варте уваги Російські окупанти продовжують чинити тиск на кримських татар, – Денісова

Тепер же робити "громадянами Російської Федерації" окупанти вирішили тих, кого вони змусили покинути власні домівки через війну. За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, російські паспорти почали видавати тим українцям, яких насильно було вивезено до різних регіонів країни-агресора.

У цьому випадку не обійшлося без залякування. Окрім того, окупанти обрали своїми жертвами найбільш вразливі категорії осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Від них загарбникам вдалося отримати майже 14 тисяч "заяв" про прийом до громадянства Росії. І оперативно видати 12 тисяч паспортів.

"Такі дії окупанта РФ спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір. Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", – заявила Людмила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.