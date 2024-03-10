Росіяни почали перетворювати ФАБи на аналоги крилатих ракет, – ЗМІ

Ворог почав використовувати для завдання ударів боєприпаси під маркуванням "УМБП". Вони виготовлені на базі ФАБ-250 і є аналогом дешевої крилатої ракети.

Фотографії нового боєприпасу з'явилися у мережі пізно ввечері 8 березня. На ньому видно маркування "УМБП", яке розшифровується як "універсальний міжвидовий плануючий боєприпас".

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Що відомо про перетворення ФАБ на крилаті ракети

На опублікованих у мережі світлинах видно, що ворог завдав удару по території України боєприпасом під маркуванням "УМБП", який виготовлений на базі ФАБ-250. Експерти проаналізували уламки й наголосили, що мовиться про специфічний боєприпас – авіабомба у ньому інтегрована в корпус модуля планування та корекції, також наявні інерціальна та супутникова системи навігації, а систему елеронів та рулів розміщено у хвостовій частині.

Окрім того, в Defence Express наголосили, що цей боєприпас також був оснащений підвісним турбореактивним двигуном та паливним баком

По суті це зробило цей УМПБ дешевим аналогом крилатої ракети, або ж спрощеним аналогом російської ракето-бомби "Гром-1Э", котра вперше була використана для ударів по Україні навесні 2023 року,

– заявили у виданні.



Боєприпас "УМПБ", якими ворог почав атакувати Україну / Фото з телеграм-каналу

Журналісти додали, що США мають схожий проєкт гібрида бомби та крилатої ракети – Powered JDAM.

Окрім того, самі російські так звані "воєнкори" почали розкривати деталі щодо нового боєприпасу. Так, популярний "воєнкор" під псевдонімом Fighterbomber детально описав характеристики нового боєприпасу. Він заявив, що це – розробка під індексом УМПБ Д-30СН. За словами окупанта, цей боєприпас є універсальним, має діаметр 30 сантиметрів. Його буцімто можуть запускати не лише з літаків, а й з РСЗВ "Торнадо-С".

Наразі невідомо, яку має масу та дальність новий боєприпас ворога. Водночас виникають запитання, як окупанти використовують УМПБ. Річ у тім, що боєприпас має вузли для підвіски під балочні кріплення на літаках, тож як його можуть запускати з РСЗВ – невідомо.

Росія може виготовляти нові авіабомби

У мережі повідомляють, що окупанти могли почати масове виробництво керованих авіаційних бомб ФАБ-1500-М54 з модулем управління УМПК. Військовий оглядач наголосив, що бомби масою 1500 тонн Росія мала давно, ще за радянських часів. Нині ж їх намагаються покращити, щоб запускати їх далі й не потрапляти в зону ураження зенітників.

Водночас, на думку експерта, такі авіабомби будуть дуже неточними через свою вагу. Але руйнування будуть ще масштабнішими. Якщо ціллю буде місто або велике село, то потужності буде вистачати, аби більш-менш захопити ціль в радіусі 500 метрів.