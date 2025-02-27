Росія почала виробляти небезпечніші дрони: авіаексперт описав нову тактику ворога

Росія значно збільшила кількість запусків "Шахедів" по території України та почала змінювати їх конструкцію. Безпілотники тепер оснащені більшою кількістю антен, що ускладнює роботу засобів радіоелектронної боротьби, а також здатні нести більше вибухових речовин.

За ефективністю "Шахеди" фактично не поступаються крилатим ракетам Х-101/Х-555, які значно дорожчі й потребують більше пального для запуску. Більше 24 Каналу розповів авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Як Росія змінила тактику застосування "Шахедів"

Росія почала змінювати конструкцію "Шахедів". У нових моделях з'являються китайські двигуни та додаткові антени, що ускладнює роботу українських систем радіоелектронної боротьби.

Через це засобів РЕБ потрібно більше, щоб створювати суцільне поле перешкод або ефект спуфінгу для введення в оману електроніку дронів, примушуючи їх вважати, що вони знаходяться в іншому місці, наприклад, у Мозирі замість Києва.

З вересня 2024 року Росія суттєво збільшила використання "Шахедів", намагаючись також підвищити їхню ефективність. Деякі БпЛА тепер можуть нести до 90 кілограмів вибухових речовин, зокрема осколково-фугасні чи термобаричні боєприпаси. При цьому дрон витрачає близько 4 – 5 літрів бензину А-95 на годину польоту.

Для порівняння, крилата ракета Х-101 або Х-555 за годину польоту спалює близько 180 літрів палива ТС-1. Їх запуск вимагає стратегічних літаків Ту-95, які перебувають у повітрі 6 – 9 годин і спалюють до 6 тонн авіаційного пального за годину.

Ефективність застосування ракет класу Х-101/Х-555 та "Шахедів" практично ідентична,

– зазначив експерт Анатолій Храпчинський.

Однак, на відміну від ракет, які не можна запускати з вантажівки, "Шахеди" мають значно більшу мобільність, тому Росія намагається значно масштабувати їхнє виробництво. Також ворог активно працює над розширенням використання імітаційних дронів, щоб навантажувати протиповітряну оборону України.

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Якщо раніше Росія потребувала отримання певних комплектувальників з-за кордону, то тепер білоруський завод "Інтеграл" активно допомагає противнику отримувати деякі мікросхеми завдяки наявності потрібного обладнання для їхнього виробництва.