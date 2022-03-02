Росія почали наносити удари ракетними комплексами "Іскандер", – Арестович

У Росії майже закінчились ракети типу "Калібр", тому їх противник майже не використовує. Натомість ворог використовує ракетні комплекси "Іскандер".

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу Президент Олексій Арестович, інформує 24 канал. Комплекси "Іскандер" мають свої недоліки, як і переваги.

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Недоліків в "Іскандера" більше, як переваг, – Арестович

Недоліків більше. Вони мають ймовірність кругового відхилення від цілі – достатньо велику. Це провокує небезпеку для цивільних об'єктів, проте не дозволяє наносити такі серйозні ураження,

– сказав Арестович.

Противник ударив вночі, оскільки вдень боїться української авіації та ППО. Комплексом "Іскандер" росіяни завдали ударів по Києву, Житомиру та по Харкову.

Арестович зазначив, що було бомбардування Київської телевежі – в рамках інформаційної кампанії, яку ворог хоче провести.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича:

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