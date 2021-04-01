Росія починала конфлікт не для того, щоб його закінчити, – Казанський про режим тиші

Росія у Тристоронній контактій групі не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі. Так вони скидають відповідальність за окуповані території на своїх маріонеток там.

Таку думку висловив представник Донецької області в ТКГ Денис Казанський. Він додав, що Росія постійно нас шантажує та не збирається закінчувати війну.

До слова Росія у ТКГ не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі

За його словами, немає нічого нового та дивного у тому, що Росія відмовилась від пропозиції щодо режиму припинення вогню. Він наголосив, що "вони не просто так фінансують збройні угрупування".

Росія ж починала конфлікт не для того, щоб його взяти і просто так закінчити,

– зазначив Казанський.

Росія думає, що нас карає, – Казанський

Він додав, що Росія нас регулярно шантажує питанням припинення вогню – то погоджуються, а потім його зривають. Так вони вважають, що "карають нас за щось". Інших інструментів у них немає, вважає журналіст.

"Цього разу бойові дії поновили після санкцій на Медведчука і його телеканали. Тобто, це було таке "покарання", – сказав представник ТКГ.

Казанський також зауважив, що такі речі трапляються не вперше, а Кремль постійно скидає відповідальність на своїх маріонеток, які господарюють в ОРДЛО. Це їхня тактика і вона не нова, зазначив Казанський.

. Українська сторона пропонувала забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного режиму тиші, грубе порушення якого Росією нещодавно забрало життя 4 українських військових. 2 з 3 представників ТКГ внесли конкретні пропозиції, але Росія не погодилась.

Він також підсумував, що надія на припинення вогню завжди є. Він не виключає, що вдасться домовитись. Втім, зрештою, кардинально все змінити тільки тоді, коли у Росії буде перезавантаження влади.

Казанський про режим тиші на Донбасі: дивіться відео 24 каналу