Завжди напоготові: як Британія може реагувати на погрози Кремля за дозвіл бити по Росії

Західні ЗМІ пишуть, що Владімір Путін озвучив погрози країнам Заходу, якщо ті нададуть дозвіл Україні на застосування зброї вглиб Росії. Країна-агресорка стверджує, що начебто атакуватиме близькі до свого кордону британські військові об'єкти, якщо це відбудеться.

Професор оборонних досліджень, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк розповів 24 Каналу, якщо військові об'єкти Британії стануть ціллю, то Росія отримає відповідь на це. Він вважає, що система захисту там дуже надійна, тому британські війська знатимуть як відстежити російських злочинців.

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Наслідки для Росії

Майкл Кларк зазначив, якби росіяни почали думати про удари по британських військово-морських або авіабазах, то вони б розуміли, що нікуди не втечуть.

Я не думаю, що Велика Британія реагуватиме надто гостро. Ми ставимося до цього як і до кібератак, більшість яких походить з Росії або від груп, які вона підтримує,

– сказав професор оборонних досліджень.

Він наголосив, що Велика Британія завжди напоготові. Британські спецслужби є однією із сильних сторін держави. Вони ведуть успішну боротьбу із тероризмом і протидіють диверсіям.

Важливо! На Заході обговорюють можливість надання Україні дозволу на удари по Росії далекобійною зброєю, зокрема Storm Shadow. Британія підкреслює важливість цього моменту для підтримки України, ведучи переговори зі США. Речниця прем'єр-міністра Кіра Стармера зазначила, що дискусії стосуються ширшої стратегії допомоги Україні на критичному етапі війни.