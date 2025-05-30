Кремль погрожує більшим тиском на Україну: чи реальною є загроза з боку Росії

Постійний представник Росії при ООН Васілій Небензя заявив, що Росія готова продовжувати і навіть нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно. Втім, Росія має серйозні проблеми з військовими ресурсами – як технічними, так і людськими.

Та попри це, вона намагається приховати свою слабкість через блеф і демонстративні заяви про готовність до затяжної війни, щоб вплинути на Захід і змусити Україну до поступок. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу оцінив ресурси ворога.

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Яка ситуація в Росії із ресурсами

Колишній співробітник СБУ зазначив, що раніше такі заяви не звучали масово ані від офіційних осіб, ані від російських коментаторів. За його словами, у Кремлі діє культура блефу, успадкована від радянських спецслужб: перебільшення власних можливостей, щоб залякати опонента і досягти результатів без надмірних зусиль.

Росія відчуває слабину: ресурси обмежені, велика кількість людей і техніки спалені, економіка горить,

– зазначив Іван Ступак.

Зараз Росія активно "надуває щоки", демонструючи силу, хоча насправді відчуває втому та ресурсну виснаженість. Їхня стратегія – змусити західні країни повірити, що Росія здатна воювати ще 10 – 20 років, щоб ті тиснули на Україну з метою припинення спротиву.

За оцінками західних аналітиків, від 2/3 до 3/4 техніки, яка зберігалась на складах Росії, вже втрачено або використано. Частина з неї знищена на фронті або знаходиться неподалік лінії розмежування, інша – перебуває на відновлювальних підприємствах, як-от "Уралвагонзавод". Нову техніку Росія виробляє повільно, і вона швидко знищується українськими дронами у "kill zones" – зонах знищення на відстані 5 – 10 кілометрів від лінії фронту.

Українські безпілотники вже навчилися нарізати на московську ковбасу цю техніку,

– підкреслив колишній співробітник СБУ.

Щоб зменшити втрати, росіяни дедалі частіше використовують мобільну легку техніку – мотоцикли, мопеди, багі. За його словами, це виглядає кумедно, але дозволяє знизити ризик знищення.

Раніше Росія набирала до 1800 людей на день. Після падіння інтенсивності мобілізації у 2024 – 2025 роках ці цифри зменшились приблизно до 1000 – 1200 осіб щодня. Але ці дані не є офіційно підтвердженими.

Ситуація з людьми у них не така гарна, як вони намагаються показати,

– сказав Ступак.

Ознакою проблем із мобілізаційним ресурсом є нещодавня заява голови слідчого комітету Росії Алєксандра Бастрикіна, який похвалився, що вже 20 000 трудових мігрантів із Центральної Азії, які отримали російське громадянство, відправлено на фронт. Ще близько 80 000 кандидатів вони активно шукають. Це свідчить про труднощі у вербуванні самих росіян.