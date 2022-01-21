Росія погрожує "найсерйознішими наслідками", якщо США проігнорують її вимоги

У російському МЗС опублікували "свої висновки" переговорів Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена. Москва погрожує США та НАТО "найсерйознішими наслідками", якщо так звані "гарантії безпеки" проігноруюють.

У заяві російського МЗС йдеться про те, що Сергій Лавров наголосив на тому, що США повинні погодитися на "законні вимоги Росії". Крім того, кремлівський міністр звинуватив НАТО у нібито "нарощуванні військ біля Росії".

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Кремль повторює традиційні тези пропаганди

У МЗС Росії заявили, що саме письмове підтвердження так званих "гарантій безпеки" допоможе "уникнути найсерйозніших наслідків". Кремль чекає реакції Вашингтона на кожну статтю "гарантій" окремо.

Подальше ігнорування законних занепокоєнь Росії, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх союзниками з НАТО на території України на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки. Цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на проєкти угод щодо гарантій безпеки,

– йдеться в заяві МЗС Росії.

Крім того, в Кремлі заявили, що Лавров обговорював з держсекретарем США нібито "внутрішньоукраїнський конфлікт". Також Лавров вимагав від Блінкена, щоб офіційний Київ почав прямі переговори з бойовиками в псевдореспубліках.

Переговори Блінкена та Лаврова: головне

21 січня в Женеві відбулися переговори глави МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Розмова дипломатів тривала близько 1,5 години, після чого вони дали окремі пресконференції.

Ентоні Блінкен заявив, що запропонував Лаврову відвести російські війська від українського кордону у відповідь на слова про те, що Росія на нашу країну нападати не планує. Держсекретар додав, що наступного тижня США оприлюднять письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки". Однак за словами Блінкена, Вашингтон підтримує політику відкритих дверей для членства в НАТО.

Своєю чергою Сергій Лавров шокував заявою про те, що буцімто від Блінкена не прозвучало жодних аргументів щодо позиції США в питанні України. Також російський міністр звинуватив НАТО в нібито "намаганні перетворити Україну на свою зону впливу", а офіційний Київ у "невиконанні мінських угод".

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