Росія погрожує розірвати зернову угоду через розслідування ООН щодо іранських дронів

Росія погрожує розірвати зернову угоду, якщо ООН не зупинить розслідування застосування іранських безпілотників Росією в Україні.

Відповідну заяву озвучив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський під час закритого засідання Ради Безпеки.

Увага Росія пригрозила виходом із зернової угоди й ставить свої вимоги

У ході засідання було висунуто обвинувачення в постачаннях Іраном безпілотників Росії.

Москва відкрито вимагає від ООН припинити розслідування

Росія, як завжди, не придумала нічого кращого, ніж шантаж. Так, Полянський сказав, що Росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".

За словами Полянського, Москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, які російський дипломат назвав "незаконними", виходом за межі технічного мандату ООН.

Інакше росія перегляне співпрацю з ООН.

Ми цього не хочемо, але іншого вибору не буде, – сказав Полянський.

Воістину дебільна логіка

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що логіка Полянського йому не зрозуміла.

По-справжньому дебільна логіка від однієї з найогидніших осіб, яку коли-небудь бачила ООН – Росія перегляне співпрацю з генсеком Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки дронів, які, очевидно, були виготовлені в Ірані і використані в порушення резолюції ООН для вбивства мирних жителів,

– написав Кислиця.

Що цьому передувало

Раніше генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш оголосив про плани відправити в Україну групу фахівців для встановлення належності дронів, за допомогою яких Росія здійснює масовані удари по українській інфраструктурі.

У Києві та на Заході стверджують, що ці безпілотники постачаються до Російської Федерації з Ірану. У Тегерані та Москві ці звинувачення заперечують.

Ймовірно, результати розслідування Генсек внесе до грудневого звіту.

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