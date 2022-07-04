"Король" – голий, на російські погрози вже ніхто не реагує, – Казанський

Політичне керівництво Росії, включно з головним диктатором Путіним, вже сотні разів відзначалося дивними заявами та божевільними погрозами. Особливо часто вони стосуються західних країн. А на щось інше росіяни просто не здатні.

В Європі про більшість погроз від Росії навіть не чули

Про це 24 каналу розповів журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. Він зауважив, що на таке відверте хамство Росії вже навіть ніхто й не реагує та не робить з цього трагедії.

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Усі вже зрозуміли, що "король" – голий,

– констатував журналіст.

За словами Казанського, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путіну ще якось вдавалося підтримувати ілюзію своєї військової та економічної могутності. Однак зараз це розвіялося.

До прикладу, Росія голосно погрожувала Європі припиненням постачання газу. Але все склалося так, що європейські країни до цього підготовлені, шукають альтернативні джерела постачання енергоносіїв, навіть розглядають можливість введення ембарго, тобто добровільну відмову від використання російських ресурсів.

"Нереалізовані погрози завжди виглядають найстрашніше. А коли вони починають реалізовуватися, всі бачать, що сил для цього недостатньо, а до того ж – найстрашніше вже сталося", – пояснив Казанський.

Саме тому росіяни можуть видавати скільки завгодно заяв та погроз, але журналіст впевнений, що більшість людей в Європі, навіть не дізнаються про них. Адже навряд чи західні ЗМІ перекладають усі відверто божевільні виступи Захарової чи Лаврова.

"Якісь епізодичні та особливо маразматичні опуси до них, напевно, доходять. Але в цілому вони не слідкують і не дізнаються про всі регулярні безглузді заяви, які лунають", – каже журналіст.

Він припускає, що та маячня, яка лунає з вуст російських політиків, більше розрахована на "внутрішнього російського користувача". Але в той час, коли люди, що дивляться брифінги Лаврова, думають, що "вєлікая" Росія вкотре щось комусь показала та принизила умовну Європу, там про це "приниження" навіть не здогадуються.

Денис Казанський розповів, що на погрози Росії вже ніхто не реагує: дивіться відео