У відповідь на санкції США Росія погрожує відмовитися від долара

Читать новость на русском

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у відповідь на санкції США необхідно відмовлятися від долара. До цієї ж затії він запропонував приєднатися й Китаю.

Джерело:

МЗС Росії

На думку Сергія Лаврова, Росії та Китаю потрібно нарощувати власну самостійність, оскільки США "визначили своєю метою обмежити їхніх тенологічний прогрес".

Цікаво У Кремля немає справжніх союзників, – журналіст про співпрацю Росії з терористами

Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних долару,
– заявив глава МЗС Росії.

Крім того, він заявив про необхідність відходити від міжнародних платіжних систем, які використовують західні держави.

"Життя змушує нас вибудовувати свою лінію в економічному й соціальному розвитку таким чином, щоб не залежати від тих "примх", які демонструють наші західні партнери", – резюмував Сергій Лавров.

Про відмову від використання євро головний дипломат Росії нічого не сказав, хоча Євросоюз теж ввів санкції проти Росії, зокрема й за агресію проти України.

Як санкції впливають на Росію

  • Найбільш жорсткими санкції Заходу проти Росії були саме після агресії проти України. Внаслідок санкцій курс рубля щодо долара впав з 31 рубля у 2013 році до 74 рублів у 2021-му.
  • Санкції підтримали зокрема США та Європейський Союз й інші держави. Тож скоро єдиним варіантом для Росії буде використання венесуельський болівар, який саме переживає свої "найкращі" часи.