Росія погрожує вислати понад 150 тисяч українців

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Росія може вислати понад 150 тисяч громадян України. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, вони перебувають у країні нелегально.

Джерело:

"РИА Новости"

Що заявили у Росії

Українці, які нелегально перебувають у Росії, мають до 15 червня покинути країну. Про це сказав на засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД сказав заступник глави міністерства Олександр Горовий.

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Скільки нелегалів виявили у Росії

  • 152 тисячі українців,
  • 332 тисяч узбекистанців,
  • 247 тисяч таджиків.

"Якщо ми цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до департації та закриття кордонів,
– наголосив Горовий.

Додамо, що за даними "Радіо Свободи", у 2020 році 3 тисячі українців переїхали на постійне місце проживання за кордон. Найбільше – у США, Німеччину та Росію.

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