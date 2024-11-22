Москва погрожує сильнішою відповіддю на удари західними ракетами по Росії

Україна завдає ударів західними далекобійними ракетами по Росії, і хоч російські ЗМІ мовчать про це, проте у Москві налякані. Тож там традиційно вдалися до погроз.

Зокрема, гучними заявами відзначився голова російської Держдуми В'ячеслав Володін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Володін пригрозив через удари по Росії

Дозвіл США та їхніх союзників застосовувати Україною далекобійну зброю ще раз підтверджує, що проти Росії воює НАТО,

– заявив він.

За його словами, Кремль має повне право використовувати свою зброю проти військових об'єктів тих держав, які її нібито атакують. Володін також наголосив, що Росія нібито неодноразово підкреслювала, що дасть набагато сильнішу відповідь на удари ракетами США та Британії.

Зокрема це стосується ударів по військових об'єктах у Курській та Брянській областях. "Байден разом зі своїми дружками в Європі навмисне ускладнює ситуацію, робить все, щоб не втратити залишки гегемонії", – додає російський чиновник, пригрозивши за "такі дії" Заходу.

До речі, напередодні Владімір Путін заявив, що у разі ескалації Росія нібито відповість "рішуче та дзеркально". За його словами, дарма сумніваються в тому, що країна-агресорка готова до будь-якого розвитку подій. Усі заяви диктатора – читайте за посиланням.