Росія покинула засідання Радбезу ООН перед виступом українського постпреда

Рада безпеки ООН зібралась на термінове засідання 31 січня через ймовірний новий напад Росії на Україну. Перед виступом постпреда України Сергій Кислиці Росія покинула залу.

Зокрема вийшов постпред Росії Василь Небензя. Він назвав причину, чому йде одразу перед виступом України.

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Постпред Росії покинув залу перед виступом України

Василь Небензя заявив нібито не розуміє, в чому звинувачують Росію. Також російський дипломат згадав про мінські домовленості та Резолюцію 2202 щодо ситуації на сході України.

Війну на Донбасі Небензя назвав "українською кризою".

Пані голово, я хочу перепросити перед членами Ради й попросити не сприймати те, що я зараз піду як демарш. Я просто мушу вирушити на зустріч з генсеком,

– заявив Небензя.

Постпред Росії пояснив, що "це важливе обговорення стосовно того, як Росія виконуватиме функції головуючого у межах Ради безпеки".

Коротко про заяви Росії у рамках засідання Ради ООН

31 січня Рада Безпеки ООН провела засідання, де головною темою було питання можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його проведення ініціювали Штати.

Зокрема "за" проведення було 10 голосів, "проти" – 2, "утримались" – 3.

Ба більше, російський представник подякував всім, хто проголосував проти проведення засідання або утримався.

Василь Небензя заявив, що нібито Кремль й раніше пересував війська на своїй території.

Дипломат висловив думку, що Росія та Україна "жили б у дусі добросусідства та співпраці, якби не "втручання Заходу у 2014 році".

Згодом у традиційній манері російський представник заявив, що нібито щодо Донбасу треба говорити з бойовиками та покинув засідання. Детальніше про основні заяви країн під час виступів читайте за посиланням.

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