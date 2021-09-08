Росія помістила у штрафний ізолятор незаконно засудженого українця, – Денісова
Джерело:Людмила Денісова у фейсбуці
Росія знову безпідставно помістила у штрафний ізолятор незаконно засудженого кримського татарина Теймура Абдуллаєва. Його утримують в умовах жахливої антисанітарії.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Адміністрація "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" запроторила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією,
– зазначила омбудсменка.
За її словами, стан здоров'я Теймура Абдуллаєва не дозволяє перебувати у таких умовах, адже він перехворів на COVID-19, який спричинив ускладнення роботи серцево-судинної системи та нирок.
- На цьому фоні почастішали гіпертонічні кризи.
Людмила Денісова наголосила: "Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом установи, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів – 374!"Зверніть увагу! Такі дії прирівнюються до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод – права на життя та отримання медичної допомоги.
Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою негайно відреагувати та забезпечити поновлення прав Абдуллаєва, зокрема:
- привести умови тримання у відповідність до Мінімальних правил поводження з в'язнями;
- надати необхідну медичну допомогу;
- з'ясувати правомірність поміщення у штрафний ізолятор.
Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Теймура Абдуллаєва, який незаконно утримується у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити,
– підсумувала Людмила Денісова.
Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"Це ісламська політична партія, яку в Росії визнали терористичною. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень. У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських активістів, усіх їх заарештували.
Кримським татарам закидають прагнення захопити владу та тероризм. 18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.