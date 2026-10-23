"Реакція надійде неминуче": Росія пообіцяла відповісти на вислання дипломатів з Австрії

Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата через підозри у шпигунстві. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про неминучу відповідь на кроки Відня.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", заступник голови МЗС Росії Дмитро Любинський оголосив про підготовку заходів у відповідь проти австрійських представників.

Як у Росії відреагували на рішення Австрії?

Рішення про вислання стосується трьох співробітників російської дипломатичної місії у Відні та одного представника Постійного представництва Росії при ОБСЄ.

Австрійські органи безпеки ухвалили його на основі зібраних розвідувальних даних щодо діяльності, несумісної з дипломатичним статусом.

За даними видання Profil, австрійські спецслужби провели перевірку осіб із секретного переліку, до якого входили ймовірні агенти Кремля. Відень є важливим осередком міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та ОПЕК, тому перехоплення комунікацій із цієї локації дає змогу збирати інформацію далеко за межами Австрії.

Реакція надійде неминуче,

– наголосив Дмитро Любинський.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у травні Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві та використанні супутникових антен для перехоплення зв'язку.