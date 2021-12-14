Росія попередила ЄС про відповідь на санкції щодо "вагнерівців"

14 грудня 2021 , 19:56
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Джерело:

російське МЗС

У російському МЗС пригрозили Євросоюзу відповіддю за санкції проти ПВК Вагнера. Кажуть, що ця компанія начебто не є підконтрольною владі.

Офіційна представниця МЗС Марія Захарова стверджує, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.

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Захарова назвала обмеження Євросоюзу незаконними. Вона переконує, мовляв, це ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику.

Дипломатка звинуватила ЄС у "подвійних стандартах", а також закликала не втручатись у справи інших країн. 

Росія залишає за собою право відповіді недружні дії ЄС,
– сказала Захарова.

Що відомо про санкції ЄС проти вагнерівців

  • У ЄС 13 грудня офіційно затвердили санкції проти приватної військової компанії "Вагнера". Під обмеження потрапили 6 вагнерівців, які брали участь у конфліктах в Україні, Сирії та Лівії.
  • У санкційний список внесли тих, хто воював на Донбасі за бойовиків. Це Дмитро Уткін, Денис Харитонов та Сергій Щербаков.
  • Санкції запровадили відповідно до глобального санкційного переліку ЄС про порушення прав людини. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що дії найманців, особливо в африканських країнах, призвели до зростання потоку біженців в Європі.

Про те, як ЄС вводив санкції проти ПВК "Вагнера" у "Теории заговора":

 

Автор: Ольга Музика