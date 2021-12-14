Росія попередила ЄС про відповідь на санкції щодо "вагнерівців"

У російському МЗС пригрозили Євросоюзу відповіддю за санкції проти ПВК Вагнера. Кажуть, що ця компанія начебто не є підконтрольною владі.

Офіційна представниця МЗС Марія Захарова стверджує, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.

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Москва говорить про "незаконні" санкції

Захарова назвала обмеження Євросоюзу незаконними. Вона переконує, мовляв, це ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику.

Дипломатка звинуватила ЄС у "подвійних стандартах", а також закликала не втручатись у справи інших країн.

Росія залишає за собою право відповіді недружні дії ЄС,

– сказала Захарова.