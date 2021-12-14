Росія попередила ЄС про відповідь на санкції щодо "вагнерівців"
14 грудня 2021 , 19:56Читать новость на русском
Джерело:російське МЗС
У російському МЗС пригрозили Євросоюзу відповіддю за санкції проти ПВК Вагнера. Кажуть, що ця компанія начебто не є підконтрольною владі.
Офіційна представниця МЗС Марія Захарова стверджує, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.
До теми ЄС офіційно ввів санкції проти ПВК "Вагнера": хто під них потрапив
Москва говорить про "незаконні" санкції
Захарова назвала обмеження Євросоюзу незаконними. Вона переконує, мовляв, це ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику.
Дипломатка звинуватила ЄС у "подвійних стандартах", а також закликала не втручатись у справи інших країн.
Росія залишає за собою право відповіді недружні дії ЄС,
– сказала Захарова.
Що відомо про санкції ЄС проти вагнерівців
- У ЄС 13 грудня офіційно затвердили санкції проти приватної військової компанії "Вагнера". Під обмеження потрапили 6 вагнерівців, які брали участь у конфліктах в Україні, Сирії та Лівії.
- У санкційний список внесли тих, хто воював на Донбасі за бойовиків. Це Дмитро Уткін, Денис Харитонов та Сергій Щербаков.
- Санкції запровадили відповідно до глобального санкційного переліку ЄС про порушення прав людини. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що дії найманців, особливо в африканських країнах, призвели до зростання потоку біженців в Європі.
Про те, як ЄС вводив санкції проти ПВК "Вагнера" у "Теории заговора":