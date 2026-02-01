Це почалось із Криму: як Росія хоче використати ситуацію з Гренландією на свою користь
- Росія намагається надати своїм незаконним діям вигляд законності, зокрема анексії Криму.
- Ситуація з Гренландією, яка виступає за незалежність через переговори, контрастує з російською агресією проти України.
Анексія Криму Росією у 2014 році зруйнувала світовий порядок, а повномасштабне вторгнення остаточно його знищило. Попри це Кремль прагне надати своїм діям вигляд законності.
Політолог та експерт-міжнародник Олександр Леонов пояснив 24 Каналу, що на відміну від вербальної дискусії навколо Гренландії, Росія бомбить українські пологові будинки та цивільну інфраструктуру.
Що показує приклад Гренландії про нову реальність для Європи?
Важливо! Росія в ООН намагалася поставити знак рівності між окупацією українських територій і обговореннями щодо Гренландії, які посилилися після заяв президента США Дональда Трампа.
Ситуація з Гренландією показала, що повернення до старих порядків не буде, як слушно зазначив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, тому Європа має думати та діяти в нових реаліях.
США вже зменшили градус, і зараз мова йде лише про можливості для побудови американських військових баз на острові. Ніхто не пішов на пряму воєнну агресію.
У 2012 році Україна і Росія мали ратифіковану парламентами угоду про дружбу і стратегічне співробітництво, де Росія визнала Крим і Севастополь частиною України. Були угоди про кордони, делімітацію та демаркацію. Тому в історії з Росією – це пряма агресія,
– пояснив Леонов.
Ситуація з Гренландією принципово інша – острів активно виступає за незалежність, і практично всі гренландські партії це підтримують. Головне, що все відбувається в рамках переговорів, діалогу та дискусії, а не силовим шляхом.
Що ще відомо щодо ситуації з Гренландією?
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що принцип самовизначення не може бути підставою для Криму та Донбасу, адже відповідно до правового висновку ключовим залишається принцип територіальної цілісності України.
Президент Зеленський застеріг, що події навколо Гренландії можуть бути використані як небезпечний прецедент для легітимізації окупації чужих територій, зокрема українських.
Україна має передусім спиратися на власні можливості, адже не входить до НАТО.