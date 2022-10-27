Росія поширила фейк про муляж з "брудною бомбою": чому окупанти потрапили у патову ситуацію
Якщо спробувати поставити себе на місце росіян і подивитися на цю війну так, як це бачать вони, то у шантажі із "брудною бомбою" є певна логіка. Росіяни нарешті доходять до тверезого висновку, що вони у стратегічній пастці та що вони програють цю війну.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що з огляду на таке усвідомлення, їм треба шукати вихід із цієї патової для них ситуації.
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В першу чергу, за словами Черника, окупанти зрозуміли, що з українцями за стіл переговорів вони не сядуть.
А відтак, почали думати, як долучити до переговорного процесу ті держави, які в теорії, могли б змусити Україну сісти за стіл переговорів.
Це унікальний психологічний прийом, дуже дієвий і він має назву – прийом залучення. Так от, Шойгу та Герасімов телефонують своїм колегам та розповідають, що українці от-от застосують "брудну бомбу", а тому їх треба разом заспокоїти,
– каже експерт.
Тиранічний режим в Росії – тримає пропаганда
А другий момент, на думку Петра Черника, – не варто забувати про високий рівень пропаганди. І маю нагадати, що будь-який тиранічний режим тримається на лояльності власного населення.
Детальніше про пастку російського режиму: дивіться відео
"Як тільки режим втрачає лояльність – він гине, варто лише згадати історію Хусейна чи Каддафі. У сухому залишку – наш ворог підходить до надлому, але це тривалий процес, який може тривати місяцями", – резюмує Петро Черник.
Черговий фейк росіян про "брудну" ядерну бомбу
- Через "брудну бомбу", яку буцімто готується застосувати наша держава, Росія навіть ініціювала засідання Радбезу ООН і розповідала там про підступну підготовку до удару. Однак їй ніхто не повірив. Західні та українські офіційні особи назвали це помилковим приводом для посилення війни.
- Усі звикли до того, що росіяни постійно брешуть. Так, вони спробували довести, що Україна справді розробляє "брудну бомбу". Щоправда, використали чуже фото 2010 року.
- У США наголосили: якщо Росія справді влаштує цинічну провокацію на території України – вона отримає відповідь. Речник державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Кремль отримає наслідки незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.