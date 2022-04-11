Росія поширюватиме дезінформацію про Україну, щоб зірвати постачання зброї

Російські загарбники використовують брехню та маніпуляції для того, щоб посварити Україну із союзниками та зірвати вкрай важливі зараз контракти на постачання зброї.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він попередив про можливі вкиди іноземні ЗМІ та політиків.

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За словами Кулеба, Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, а тому мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх.

Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому,

– підкреслив очільник МЗС України.

На думку ексміністра закордонних справ України (2007 – 2009 роки) Володимира Огризка, наразі російські війська деморалізовані і їх недостатньо на Сході України. А якщо ми ще й отримаємо необхідну зброю, то в окупантів точно не буде шансів перемогти.

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