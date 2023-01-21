Третя світова та дефіцит зброї: які меседжі про НАТО росіяни намагаються просунути на Захід

Машина російської пропаганди не зупиняється ні на мить. Одна з тем, яку розганяють у Кремлі, – питання НАТО, щоб дискредитувати його. Розберімо далі наративи, поширені ворогами.

Російська пропаганда не зупиняється у спробах дискредитувати діяльність міжнародних військово-політичних союзів. І робить це для того, щоб підірвати підтримку нашої держави.

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Які наративи розганяє Кремль

У питанні, пов'язаному з дискредитацією НАТО, ворог працює над цілісною картинкою. Для її створення використовують заяви Владіміра Путіна, проросійських так званих "експертів", а також маніпуляцій з промовами європейських парламентарів або самих представників НАТО. Не варто забувати також і про англомовні версії пропагандистських медіа. Їх використовують, щоб впливати на закордонну аудиторію.

Аналітикиня Центру стратегічних комунікацій та інформаційно безпеки Ірина Субота провела аналіз англомовних версій російських медіа. Її цікавила тема НАТО та її висвітлення у листопаді та грудні 2022 року. Для цього використовували публікації, які вдалося зібрати з допомогою моніторингової системи Attack Index.

"Через Україну НАТО стикається з нестачею зброї"

Аналітики зауважили, що цей меседж став одним з найпопулярніших за листопад – грудень 2022 року. От, до прикладу, цитування російськими медіа Путіна. Він заявив, що "майже весь військовий потенціал НАТО активно використовується проти Росії". Водночас інші публікації демонструють, що війна в Україні стала причиною гострого дефіциту зброї в Альянсі.



Розганяють дезінформацію про дефіцит зброї / Скриншот

Але і це ще не все. Пропагандистські видання також розповідали про те, що буцімто мешканці країн-членів НАТО "вимагають припинення постачання зброї Україні".

Для чого це Росії? Щоб у країнах-членах НАТО дійсно задумалися над "дефіцитом зброї". У Кремлі наївно вірять в те, що такі розгони вплинуть на рішення передавати нашій країні військову допомогу надалі.

"НАТО потрібні вороги, щоб виправдовувати своє існування та тримати союзників під контролем"



У Росії переконують, що НАТО вигадують "загрози" / Скриншот

Це ще один популярний серед пропагандистів меседж. Російські медіа розганяють тези про те, що НАТО "завжди діє, користуючись "образом ворога" як виправданням".

Такі повідомлення потрібні, щоб заперечити злочини, які скоюють самі росіяни в Україні. Натомість вороги невпинно звинувачують у вигаданих "загрозах" НАТО. Аналітики зауважили, що одна з публікацій згадує про загрозу російських безпілотників. Причому слово загроза взяте у лапки, щоб продемонструвати, що цей факт вигадали або просто перебільшують.



Росія хоче звинуватити НАТО у своїх же злочинах / Скриншот

Для чого це Росії? Для того, щоб продовжувати мотивувати власне населення. Ворог невпинно травить байки про небезпеку з боку НАТО. Це дозволяє мобілізувати росіян і гнати їх на вірну смерть на фронті.

"Ситуація в Європі залишається напруженою на тлі посилення активності НАТО"

Не варто забувати той факт, що росіяни розганяють наративи про "загрозу розширення НАТО на Схід". Також вони продовжують закидати жахачки про "посилення активності Альянсу". От у листопаді – грудні активно поширювали меседжі про буцімто "посилення присутності у країнах Балтії та Чорноморському регіоні".



Ворог розганяє дезінформацію про напругу в Європі / Скриншот

Для чого це Росії? Ці заяви потрібні Кремлю, щоб виправдовувати свою військову активність. До прикладу, таким чином Росія може продовжувати утримувати на території Білорусі тисячі своїх солдатів під прикриттям буцімто унеможливлювання загрози з боку країн Балтії або, наприклад, Польщі.

"Неоголошена війна України проти НАТО"

Це ще одне цікаве спостереження, яке вдалося виявити під час моніторингу. Мовиться про досить суперечливу заяву про "неоголошену війну України проти НАТО".

Активно цей меседж розганяли після падіння ракети у Польщі. І робили це пропагандисти не просто так. Таким чином ворог прагнув розсварити Україну та НАТО, а також позбавити нашу державу необхідної підтримки.



Росіяни намагалися посварити Україну та НАТО / Скриншот

Ба більше, росіяни планували підсилити одну з "версій" своєї пропаганди. Мовиться про буцімто "провокацію київського режиму з метою ескалації війни до тотального конфлікту між НАТО та Росією".

Меседж про "неоголошену війну" аналітики виявили 17 листопада, а ракета впала – 15. Це демонстрація того, як у Кремлі моторошний інцидент планували використати на свою користь.

Ширилися також матеріали, в яких активно обговорювали "версії" падіння ракет. Мовляв, Україна зробила це навмисно, щоб спровокувати НАТО та буквально втягнути Альянс у війну проти Росії.



Падіння ракети у Польщі хотіли використати проти України / Скриншот

Одна з публікацій чітко про це мовить: "атака була навмисною провокацією київського режиму з метою ескалації війни до тотального конфлікту між НАТО та Росією, навіть якщо це означало Третю світову війну".

Для чого це Росії? Передовсім ці меседжі мали б посіяти сумнів у тих мешканців Заходу, які не могли визначитися, хто винен у падінні ракети. Ми ж нагадуємо, що сталося це через масовану ракетну атаку Росії. Інакших пояснень і причин просто не існує.

"НАТО готується до Третьої світової війни"

Не менш активно розганяли наратив про "війну НАТО проти Росії", а також "нагнітання ситуації щодо війни в Україні через дії НАТО". Повідомлення, які поширювали медіа, чітко наголошували про буцімто "підготовку НАТО до Третьої світової війни".

Водночас активно ширилися й інші меседжі. У них йшлося про те, що буцімто "Польща та країни Балтії планують втягнути НАТО у війну Росії проти України".



Росіяни вигадують байки про Третю світову війну / Скриншот

Для чого це Росії? У Кремлі продовжують нарощувати градус напруги. Ворог планує переконати світ у можливості початку Третьої світової війни. І щоб цього не сталося, потрібно просто погодитися на умови росіян.

Аналітики підкреслюють, що всі ці наративи Кремля не мають нічого спільного з реальністю. У НАТО засуджують загарбницьку війну Росії проти України. І продовжує вона надавати нам зброю для того, щоб наша держава мала можливість оборонятися.

Пропаганда Кремля спрямована не лише проти України, а й демократичного світу. І воює Росія проти усього цивілізованого світу не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті.